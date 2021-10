Live RCTI Liga Italia Juventus vs AS Roma, Mourinho ke Markas Fan Yang Paling Memusuhinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs AS Roma di Liga Italia Serie A Senin (18/10/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +.

Laga Juventus vs AS Roma bak menjadi kesempatan Jose Mourinho untuk kembali menyapa musuh lama.

Terakhir kali berkunjung ke markas Juve, Mourinho banjir cerca.

Laga seru antara Juventus vs AS Roma akan tersaji pada pekan kedelapan Liga Italia 2021-2022, Senin (18/10/2021) dini hari.

Bentrokan yang dipanggungkan di Stadion Allianz tersebut bakal terasa emosional bagi pelatih AS Roma, Jose Mourinho.

Pasalnya, Mourinho punya relasi tegang dengan Juventus dan publik Stadion Allianz.

Jose Mourinho semasa masih menjadi Manajer Manchester United saat berselebrasi dengan memegang telinga saat timnya mengalahkan Juventus pada laga Grup H Liga Champions di Stadion Allianz, Rabu (7/11/2018).(MARCO BERTORELLO) (Kompas.com)

Terakhir kali Mourinho berkunjung ke markas Juventus adalah pada 7 November 2018, dalam kapasitas sebagai peracik taktik Man United.

Kala itu, Man United racikan Mourinho berada satu grup dengan Juventus di Liga Champions 2018-2019.