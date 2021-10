Prediksi Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol, Los Che Ingin Kalahkan Koeman Ketiga Kalinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain (line up) dan Live Streaming Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Senin (18/10/2021) dini hari via Live Streaming Bein Sports. Ansu Fati Main

Siaran Langsung duel Liga Spanyol antara Barcelona vs Valencia via Live Streaming TV Online beinsports mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Barcelona vs Valencia bisa diakses via Live Streaming Bein Sports yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain, Ansu Fati main.

Duel Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports yang banjarmasinpost.co.id sediakan.

Baca juga: Live RCTI Liga Italia Juventus vs AS Roma, Mourinho ke Markas Fan Yang Paling Memusuhinya

Baca juga: Susunan Pemain Final Piala Thomas 2020 Indonesia vs China, Minions dan andalan China Shi Yuq Absen

Laga Barcelona vs Valencia diprediksi bakal berlangsung ketat. Barcelona dan Valencia sama-sama berambisi memperbaiki posisinya di tabel klasemen Liga Spanyol.

Saat ini Los Che duduk di urutan 8 dengan 12 poin, dibuntunti Blaugrana di bawahnya dengan koleksi angka sama.

Barcelona akan mencari cara untuk kembali ke jalur kemenangan ketika mereka melanjutkan kampanye La Liga 2021-22 mereka di kandang melawan Valencia pada Minggu malam.

Raksasa Catalan saat ini berada di urutan kesembilan dalam tabel, setelah mengambil 12 poin dari tujuh pertandingan pembukaan mereka, sementara Valencia menempati urutan kedelapan, memiliki poin yang sama dengan Barcelona menjelang pertandingan di Camp Nou.

Kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid sebelum jeda internasional diharapkan menjadi pertandingan terakhir Ronald Koeman yang bertanggung jawab atas Barcelona, ​​​​tetapi pelatih asal Belanda itu mempertahankan posisinya di pucuk pimpinan dan akan memimpin tim ke bentrokan hari Minggu dengan Valencia meskipun spekulasi tersebar luas di sekitarnya. masa depannya.

Bek Barcelona Spanyol Gerard Pique (3L) memprotes dengan wasit setelah memberikan kartu merah kepada gelandang Barcelona Frenkie De Jong (2R) selama pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Cadiz CF dan FC Barcelona di stadion Ramon de Carranza di Cadiz pada 23 September , 2021. (CRISTINA QUICLER / AFP)

Raksasa Catalan itu kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka dari Benfica dan Atletico, sementara mereka hanya memenangkan satu dari empat pertandingan terakhir mereka di liga, yang membuat mereka berada di posisi kesembilan di klasemen.