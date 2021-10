Susunan Pemain Final Piala Thomas 2020 Indonesia vs China, Minions dan andalan China Shi Yuq Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Susunan pemain (Line up) dan Live Streaming final Piala Thomas 2020 Indonesia vs China akan digelar pada Minggu (17/10/2021) malam WIB via siaran langsung TVRI dan live streaming BWF di Vidio. Minions Absen.

Pada turnamen badminton final Piala Thomas 2020 Indonesia vs China di gelar Ceres Arena, Aarhus, Denmark. Laga bisa diakses via siaran langsung TVRI dan live streaming BWF di Vidio mulai pukul 13.00 waktu setempat atau 18.00 WIB. Simak susunan pemain (line up) dibawah artikel ini.

Babak final Piala Thomas 2021 akan menghadirkan kejutan besar dari sisi Indonesia.

Tim bulutangkis Indonesia memutuskan tak menampilkan ganda putra terbaik mereka, Marcus Gideon/Kevin Sanjaya di Final Piala Thomas 2021.

Kontingen Merah Putih menghadirkan kejutan sebagai ganti absennya pasangan yang kerap disapa The Minions itu.

Ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (kompas.com)

Kejutan itu akan hadir di nomor ganda putra kedua.

Pasangan yang akan diturunkan di momen tersebut adalah Daniel Marthin/Kevin Sanjaya.

Ya, Daniel Marthin tidak berpasangan dengan Leo Rolly Carnando di partai final kali ini.

Ia dipasangkan dengan Kevin Sanjaya yang merupakan salah satu personel The Minions.