Datangi Rumah Anneth Tanpa Ruben Onsu, Betrand Peto dan Sarwendah Beri Kejutan di Momen Ultah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Betrand Peto hadir dalam pesta ulang tahun Anneth Delliecia. Putra presenter Ruben Onsu itu datang bersama Sarwendah dan Kenta Yamaguchi.

Betrand Peto dan Sarwendah ikut merayakan acara ulang tahun Anneth yang ke-16 tahun. Hari ini, Senin (18/10/2021) sahabat perempuan Onyo merayakan pesta itu bersama orangtuanya.

Turut hadir juga di tengah-tengah acara, sosok Betrand dan Sarwendah di sana. Mereka memberikan kejutan spesial untuk Anneth yang lagi bertambah usia.

Tampak, acara itu digelar pada kemarin malam, Minggu (17/10/2021).

Sebagai orangtua dari Onyo, Ruben Onsu dan Sarwendah memang sangat perhatian dan sayang kepada Anneth Delliecia.

Bahkan mereka telah menganggap Anneth seperti anak kandungnya sendiri.

Akhirnya mereka berkesempatan merayakan ultah Anneth yang diadakan secara sederhana tersebut.

Tampaknya hadir tanpa Ruben Onsu, Kenta yang datang menemani Sarwendah dan Betrand Peto.

“Happy birthday @anneth.dlc wish u all the bestt #SW #Sarwendah, “ tulis Sarwendah dalam kolom keterangan, dikutip Banjarmasinpost.co.id, Senin (18/10/2021).

Mami dan Papi Anneth hadir di tengah-tengah acara namun sayang kurang lengkap sebab Ruben Onsu tak datang lantaran lagi bekerja.

