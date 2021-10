Jadwal Liga Inggris Pekan Ini, Ada Big Match Manchster United vs Liverpool, Chelsea & Man City Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris atau Premier League pekan ini menghadirkan beberapa laga menarik untuk disaksikan. Laga dimulai pada Sabtu (13/10/2021) dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Ada bigmatch Manchester United Vs Liverpool, Chelsea & Manchester City juga main.

Siaran Langsung Liga Inggris memasuki pekan ke sembilan dan bakal dibuka dengan pertandingan Arsenal Vs Aston Villa, Brentford Vs Leicester dan Brighton Vs Manchester City yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV.

Laga lain ada Manchester United Vs Liverpool dan Chelsea Vs Norwich di Jadwal Liga Inggris semua bisa ditonton via Live Streaming Mola TV. Namun belum ada konfirmasi laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

Memasuki pekan kesembilan EPL, persaingan di puncak klasemen semakin sengit. Terutama setelah tim-tim papan atas kompak meang di pekan kedekapan kemarin.

Laga terpanas tentu saja big match Manchester United Vs Liverpool.

Saingan sengit Manchester United dan Liverpool akan memperbaharui permusuhan pada pekan ini ketika dua klub sepakbola Inggris paling sukses berhadapan di Old Trafford.

Tuan rumah akan secara efektif mengamankan tempat menuju empat besar dengan kemenangan atas musuh terbesar mereka.

Sementara Liverpool memiliki lebih banyak fokus pekerjaan yang harus dilakukan untuk meraih liga dan Liga Champions sendiri.

melawan tim yang penuh dengan striker tajam Manchester United masih menghadapi badai cedera.

Pemain di jantung pertahanan ,Raphael Varane, diprediksi takkan bermain sama menghadapi Leicester City akhir pekan ini.