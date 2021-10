Prediksi Atletico Madrid Vs Liverpool di Laga Liga Champions, Reuni Luiz Suarez

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain (line up) dan Live Streaming Atletico Madrid vs Liverpool di laga Liga Champions, Rabu (20/10/2021) Berikut Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming via Live Streaming Vidio.com dan Siaran Langsung SCTV.

Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menghasilkan kinerja bintang lima untuk mengalahkan Porto 5-1 pada matchday dua, sementara Atletico mengklaim kemenangan terakhir atas AC Milan.

Sang juara La Liga baru bisa menyamakan kedudukan hingga menit ke-84 berkat gol Antoine Griezmann, dan pada menit ketujuh injury time babak kedua, Luis Suarez melepaskan penalti penentu kemenangan menyusul handball Pierre Kalulu.

Pasukan Simeone tentu saja bekerja keras untuk kemenangan San Siro mereka dan hanya bisa mengumpulkan satu poin dari pertemuan mereka dengan Porto pada matchday pertama, tetapi kemenangan 2-0 La Liga atas Barcelona sebelum jeda internasional meningkatkan kepercayaan diri jajaran Atletico. .

Dengan jadwal pertandingan La Liga mereka dengan Granada yang ditunda karena kedatangan yang terlambat kembali dari tugas internasional, Atletico akan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan kunjungan Liverpool karena mereka berusaha untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di semua kompetisi menjadi 13 pertandingan.

Barisan belakang Simeone yang gigih telah menjaga tiga clean sheet dalam tiga pertandingan terakhir mereka di Wanda Metropolitano, tetapi mereka telah bermain imbang dalam tiga pertandingan penyisihan grup Liga Champions terakhir mereka di ibukota Spanyol.

Jurgen Klopp sangat ingin menekankan bahwa penampilan Liverpool sebelumnya di Porto tidak akan berarti apa-apa menjelang perjalanan terakhir mereka ke Estadio do Dragao.