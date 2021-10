Jadwal & Prediksi Marcus Gideon/Kevin Sanjaya vs Cristo Popov/Toma Junior Popov di Denmark Open 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut prediksi dan Jadwal siaran langsung dan Live streaming ganda putra Indonesia Marcus Gideon/Kevin Sanjaya vs Cristo Popov/Toma Junior Popov di Denmark Open 2021 yang tayang di 'rumah bulu tangkis' TVRI dan Live streaming TV Online.

Siaran langsung dan Live streaming ganda putra Indonesia Marcus Gideon/Kevin Sanjaya vs Cristo Popov/Toma Junior Popov di Denmark Open 2021 dijadwalkan dimulai pada pukul 22.00 WIB.

Laga Marcus Gideon/Kevin Sanjaya vs Cristo Popov/Toma Junior Popov bisa diakses via Live Streaming TVRI dan Live Streaming Vidio.com yang ada di artikel ini.

Link Live StreamingDenmark Open 2021 sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di bagian bawah artikel ini. Mulai Link Live Streaming TVRI dan Live Streaming Vidio.

Baca juga: Hasil Ganda Putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu Menang Atas Peringkat 16 BWF di Denmark Open 2021

Baca juga: Setelah Piala Thomas & Uber, Badminton Indonesia Fokus Denmark Open 2021, Ini Daftar Pemain Tampil

Sebelum Siaran langsung dan Live streaming ganda putra Indonesia Marcus Gideon/Kevin Sanjaya vs Cristo Popov/Toma Junior Popov di Denmark Open 2021 terlebih dahulu

berlangsung laga Rivaldi/Mentari vs Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo

Setelah itu baru Marcus Gideon/Kevin Sanjaya vs Cristo Popov/Toma Junior Popov akan bertanding.

Ganda putra Indonesia Marcus Gideon/Kevin Sanjaya di ranking BWF masih konsisten ungguli Christo Popov/Toma Junior Popov.

Ganda putra Indonesia yang berjuluk The Minions di perdana Denmark Open 2021 lebih unggul ketimbang lawanannya di Denmark Open 2021.

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya menyumbang satu poin kemenangan bagi tim putra Indonesia saat menghadapi Malaysia pada perempat final Piala Thomas 2018, 24 Mei 2018. (BADMINTON INDONESIA)

Pemegang ranking BWF ganda putra tertinggi dipegang oleh “The Minions” atau Kevin Sanjaya/Marcus Gideon.

Menariknya ranking BWF ganda putra Indonesia tersebut konsisten berada di puncaknya meski beberapa turnamen badminton telah selesai digelar.