Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Live SCTV Malam Ini, Porto vs AC Milan & Atletico vs Liverpool

Jadwal Liga Champions Siaran Langsung SCTV, FC Porto vs AC Milan, Atletico vs Liverpool, PSG vs RB Leipzig. Manchester United vs Atalanta besok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Liga Champions (UCL) via Siaran Langsung SCTV yang digelar bukan mulai malam ini, Selasa (19/10/2021) malam. Ada FC Porto vs AC Milan, Atletico vs Liverpool, PSG, Manchester City, Juventus, Chelsea dan Manchester United main.

Sejumlah pertandingan menarik Liga Champion akan tayang di SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio.com, mulai dari Manchester United vs Atalanta, Barcelona vs Dynamo Kyiv, Atletico vs Liverpool dan banyak lainnya.

Sebelum duel bigmatch di Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV yakni FC Porto vs AC Milan dan Atletico vs Liverpool. Laga lain yakni Barcelona vs Dynamo Kyiv, Club Brugge vs Manchester City dan PSG vs RB Leipzig.

Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions lainnya lain seperti Manchester United vs Atalanta, PSG vs RB Leipzig, Atletico vs Liverpool dan banyak lainnya yang kemungkinan tidak tayang di SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com ( Live Streaming Champions TV ).

Meski demikian, UCL pekan ketiga yang disiarkan via live streaming Vidio dan siaran langsung SCTV tetap menghadirkan rangkaian big match yang layak ditunggu.

Duel Grup A antara Club Brugge vs Manchester City, Selasa (19/10) mulai pukul 23.45 WIB jadi laga pembuka Liga Champions 2021/2022 pekan ketiga.

Usai duel itu, ada lanjutan partai PSG vs RB Leipzig pada Rabu (20/10) dini hari pukul 02.00 WIB.

Persaingan di Grup A hingga pekan kedua terbilang ketat.

Pasalnya, PSG memimpin di puncak klasemen dengan 4 poin, sementara Club Brugge selaku runner-up punya jumlah poin yang sama, hanya kalah selisih gol.

Manchester City duduk di tempat ketiga dengan 3 poin, sementara RB Leipzig berstatus juru kunci tanpa poin.