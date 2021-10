Link Live Streaming Atletico vs Liverpool di Liga Champions Malam Ini, Luiz Suarez vs Mo Salah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Atletico vs Liverpool di laga Liga Champions, Rabu (20/10/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Luis Suarez dan Mo Salah adu tajam.

Siaran Langsung Liga Champions antara Atletico Madrid vs Liverpool via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Atletico vs Liverpool di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Mo Salah dan Luis Suarez main.

Duel Atletico Madrid vs Liverpool di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Duel ini akan jadi momen reuni bagi Luis Suarez. El Pistolero, julukan Suarez, memperkuat Liverpool selama 3,5 musim. Sepanjang kurun waktu tersebut, ia mencetak 82 gol dalam 133 pertandingan.

Suarez pernah berhadapan dengan The Reds ketika berseragam Barcelona, dengan hasil kemenangan 3-0 di Camp Nou dibalas 4-0 di Anfield.

Kini, dengan seragam Atletico Madrid, sang penyerang Uruguay akan melawan mantan klubnya kembali. Di sisi lain, Liverpool memiliki Trio MSF (Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino).

Salah jadi pencetak gol ulung The Reds musim ini dengan 10 gol dari 10 laga. Laga di Wanda Metropolitano bukan tidak mungkin jadi panggung Suarez vs Salah.

Para pemain Liverpool merayakan gol yang dicetak Diogo Jota pada pertandingan Liverpool vs Burnley di pekan kedua Liga Inggris Premier League, Sabtu (21/8/2021) malam WIB (Twitter @lfc)

Liverpool tengah dalam tren bagus. The Reds belum tumbang dalam 11 laga awal musim ini dengan 8 menang, 3 imbang, dan mencetak total 33 gol.

Teraktual, pelatih Jürgen Klopp mengantarkan anak asuhnya menang telak 5 gol tanpa balas atas Watford di Premier League, Sabtu (16/10). Sektor depan yang dihuni Mohamed Salah, Roberto Firmino, dan Sadio Mane memborong seluruh gol The Reds.