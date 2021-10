LINK Live Streaming Timnas Indonesia vs Tajikistan? Tak Siaran Langsung TV Nasional

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Tajikistan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 tak jelas. Tak tayang via Siaran Langsung TV Nasional

Timnas Indonesia U-23 akan melakukan laga uji coba melawan Tajikistan, Selasa (19/10/2021). Pertandingan tidak akan disiarkan karena berlangsung tertutup atas permintaan staf pelatih Skuad Garuda.

Laga melawan Tajikistan akan dilangsungkan di Central Stadium Dushanbe. Ini adalah bagian dari persiapan pasukan asuhan Shin Tae-yong dalam menghadapi Kualifikasi Piala AFC U-23 2022 dengan melawan Australia.

Sebanyak 33 pemain yang telah dipanggil pada awal Oktober lalu dan sudah mulai berlatih. Para pemain juga telah melangsungkan pemusatan latihan di Tajikistan selama enam hari.

Laga uji coba nanti menjadi momen untuk pelatih Shin memantau sejauh apa perkembangan para pemainnya. Shin pun berharap pemain dapat menyesuaikan baik dari segi non teknis seperti cuaca dan lapangan hingga persoalan organisasi permainan.

Namun, tampaknya Shin dan jajarannya tidak ingin permainan ini disaksikan oleh masyarakat luas. Sehingga laga berlangsung tertutup dan disiarkan via televisi atau streaming.

Hal itu pun disetujui pihak Tajikistan U-23. Laga nanti juga akan mereka manfaatkan untuk persiapan ajang yang sama di mana skuad asuhan Mubin Ergashev ini tergabung di grup B.