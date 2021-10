Mengejutkan, Natasha Wilona Sebut Berpikir Dua Kali Jika diajak Nikah Verrell Bramasta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selama ini diduga masih menjomblo lantaran kandasnya hubungan dengan Natasha Wilona, Harris Vriza justru singgung soal sosok kekasih baru Verrell Bramasta.

Perjalanan asmara Verrell Bramasta tak hentinya menuai sorotan. Sejumlah wanita cantik sebut saja Natasha Wilona, Febby Rastanty, Ranty Maria, hingga Sarah Samantha.

Mereka memang belakangan santer dikaitkan dengan putra sulung Venna Melinda itu.

Meski demikian, hingga saat Ini Verrell masih juga enggan untuk membocorkan siapa sebenarnya wanita yang menjadi kekasihnya.

Namun bocoran perihal sosok kekasih Verrell Bramasta justru ramai disorot usai Harris Vriza kedapatan menyinggung soal kisah asmara sang sahabat.

Kolase Teuku Rassya, Natasha Wilona, Verrell Bramasta dan Ranty Maria (Instagram bramastavrl/natashawilona)

Hal ini seperri yang dilansir banjarmasinpost.co.id lewat unggahan foto yang dibagikan Verrell di akun instagram pribadinya Minggu (17/10/2021).

Dalam foto tersebut, Verrell yang sedang berlibur di Bali tampak duduk di atas kap mobil mini cooper berlatarkan pemandangan pantai.

"The best way to travel, perhaps? Thankyou @balitravel_shop," tulis Verrell.

Tak berselang lama, Harriz Vriza pun muncul dengan menyebut soal sosok kekasih Verrell.

"Cewe nya mana bang," singgung Harris.