SEDANG BERLANGSUNG Babak II Live Streaming Liga 2 PSG vs PSIM OChannel Skor 1-0 PSIM Unggul

esepak bola Persis Solo (jersey merah) dan pesepak bola PSIM Yogyakarta (jersey biru) jelang kick off (sepak mula) pada laga lanjutan pekan ketiga Liga 2 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (12/11/2021) malam. Pertandingan PSIM Yogyakarta versus Persis Solo berakhir imbang 0-0 untuk kedua tim. Tribunnews/Muhammad Nursina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming PSG vs PSIM di babak II Jadwal Liga 2 2021, Selasa (19/10/2021) tayang via Live Streaming OChannel. Skor PSIM sementara unggul 1-0.

Siaran Langsung Liga 2 2021 laga antara PSG Pati vs PSIM Yogyakarta via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 15.15 WIB.

Link Live Streaming PSG vs PSIM ini bisa diakses via Live Streaming OChannel. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini.

Duel PSG Pati vs PSIM Yogyakarta di Liga 2 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tak di Indosiar.

Dua tim masih sama-sama belum sanggup meraih kemenangan musim ini. PSG hanya bisa meraih 1 poin dari 3 laga, sedangkan dengan jumlah laga yang sama, PSIM meraup 2 poin.

Melihat situasi di papan klasemen saat ini, kemenangan menjadi keharusan di laga nanti.

PSG sendiri diperkirakan akan bermain dengan semangat baru usai masuknya Joko Susilo sebagai pelatih kepala.

Atas hasil buruk tersebut, kedua tim saat ini menghuni posisi juru kunci di Grup C.

PSIM berada di peringkat 5 sedangkan PSG sebagai juru kunci.

Pemain PSIM Joga berebut bola dengan pemain lawan (IG @psimjogja_official)

Perbaikan tentu harus dilakukan agar tak semakin tertinggal di papan klasemen.