Sosok Pacar Baru Verrell Bramasta Bocor Gegara Sentilan Harris Vriza, Nama Natasha Wilona Terseret

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selama ini diduga masih menjomblo lantaran kandasnya hubungan dengan Natasha Wilona, Harris Vriza justru singgung soal sosok kekasih baru Verrell Bramasta.

Perjalanan asmara Verrell Bramasta tak hentinya menuai sorotan. Sejumlah wanita cantik sebut saja Natasha Wilona, Febby Rastanty, Ranty Maria, hingga Sarah Samantha.

Mereka memang belakangan santer dikaitkan dengan putra sulung Venna Melinda itu.

Meski demikian, hingga saat Ini Verrell masih juga enggan untuk membocorkan siapa sebenarnya wanita yang menjadi kekasihnya.

Baca juga: Akhirnya Ariel NOAH Buka Suara Soal Asmaranya dengan Dina Lorenza, Boril Ungkap pada Armand Maulana

Baca juga: Tarif Ayu Ting Ting Paling Tinggi, Ruben Beberkan Honor Ivan Gunawan dan Wendy Cagur Cs di Brownis

Namun bocoran perihal sosok kekasih Verrell Bramasta justru ramai disorot usai Harris Vriza kedapatan menyinggung soal kisah asmara sang sahabat.

Hal ini seperri yang dilansir banjarmasinpost.co.id lewat unggahan foto yang dibagikan Verrell di akun instagram pribadinya Minggu (17/10/2021).

Dalam foto tersebut, Verrell yang sedang berlibur di Bali tampak duduk di atas kap mobil mini cooper berlatarkan pemandangan pantai.

"The best way to travel, perhaps? Thankyou @balitravel_shop," tulis Verrell.

Tak berselang lama, Harriz Vriza pun muncul dengan menyebut soal sosok kekasih Verrell.

Baca juga: Keadaan Nia Ramadhani Kini Dibocorkan Theresa Wienathan, Sebut Istri Ardi Bakrie Masih Rehabilitasi

Baca juga: Mirip Transformer, Rumah Baru Aurel dan Atta Halilintar Membuat Ayu Dewi Penasaran

"Cewe nya mana bang," singgung Harris.