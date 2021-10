Susunan Pemain & Link Streaming Porto vs AC Milan di Liga Champions Malam Ini, Ibrahimovic Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Porto vs AC Milan Liga Champions via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Champions TV, Zlatan Ibrahimovic main

Bagi AC Milan, ini adalah musim comeback mereka di Liga Champions setelah penantian selama 7 tahun.

Start yang dibuat Rossoneri tergolong buruk. Dalam 2 laga menghadapi klub elite Eropa di Grup B, Milan selalu tumbang, yaitu 3-2 melawan Liverpool di Anfield dan 1-2 menghadapi Atletico Madrid di San Siro.

AC Milan saat ini menjadi juru kunci klasemen UCL Grup B dengan 0 angka dari 2 partai.

Untuk setidaknya bisa ditransfer ke Liga Europa (UEL), pasukan Stefano Pioli mesti menembus 3 besar.

Artinya, kemenangan lawan Porto di Lisbon dibutuhkan.

Modal untuk memperbaiki posisi di level Eropa ada di tangan Milan. Rossoneri membuktikan mereka punya mental juara dalam laga Serie A pada Sabtu (16/10) lalu.