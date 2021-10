Link Streaming Zenit vs Juventus di Laga Liga Champions Dinihari nanti, Morata Pulih Cedera

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Zenit vs Juventus di laga Liga Champions, Kamis (21/10/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Federico Chiesa dan Moise Kean main.

Si Nyonya Tua sedang punya kepercayaan diri tinggi jelang lawatan ke Rusia.

Pekan lalu, Federico Chiesa dan kawan-kawan berhasil menyudahi big match kontra AS Roma dengan kemenangan tipis 1-0.

Raihan positif tersebut sekaligus memperpanjang rekor kemenangan beruntun Juventus yang ke-5 di semua ajang. Misi tersebut kembali diusung tim arahan Massimiliano Allegri pada laga nanti.

Di sisi lain, Zenit kembali gagal meraih kemenangan dalam lanjutan jadwal Liga Super Rusia pekan lalu.

Melawat ke markas Arsenal Tula, Artem Dzyuba dan kolega tumbang dengan skor tipis 2-1.

Juventus vs Chelsea (IG Juventus)

Pelatih Zenit, Sergei Semak, harus mendongkrak motivasi para pemainnya jelang pertandingan melawan Juventus.