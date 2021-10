Live SCTV! Susunan Pemain & Link Streaming Man United vs Atalanta Liga Champion, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man United vs Atalanta di Liga Champions via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Champions TV, Cristiano Ronaldo main

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Man United vs Atalanta di laga Liga Champions, Kamis (21/10/2021). Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Manchester United vs Atalanta mulai pukul 02.00 WIB.





Laga di Stadion Old Trafford ini akan berfokus pada 2 tokoh tuan rumah: manajer Ole Gunnar Solskjaer dan penyerang veteran Cristiano Ronaldo.

Kedatangan Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho di bursa transfer musim panas tampak bakal melengkapi skuad mahal Manchester United.

Namun, racikan Solskjaer dengan 2 bintang tersebut justru tidak apik. Dalam 5 partai terakhir, United menang 1 kali, seri 1 kali, dan kalah 3 kali.

Pada Sabtu (16/10) lalu, Iblis Merah tumbang 4-2 oleh tuan rumah Leicester City.

Ini sekaligus membuat rekor tidak pernah kalah dalam 29 partai tandang milik Manchester United akhirnya patah.

Solskjaer menyiratkan ketidakpuasan dengan kinerja lini belakang timnya.