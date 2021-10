Prediksi & Link Streaming Chelsea vs Molmo di Liga Champions, Kante & Lukaku Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Chelsea vs Malmo di laga Liga Champions, Kamis (210/10/2021) dinihari via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak Siaran Langsung SCTV. Kante dan Lukaku main.

Chelsea akan ditantang tamunya dari Swedia, Malmo dalam pekan ketiga penyisihan grup H Liga Champions 2021/2022.

Sang bomber, Romelu Lukaku menjadi sorotan dalam pertandingan yang akan berlangsung di Stamford Bridge tersebut.

Setelah tampil moncer di awal-awal pertandingan bersama The Blues, Lukaku alami paceklik gol berkepanjangan.

Romelu Lukaku pulang ke Chelsea dengan kepercayaan diri berlimpah, ia sukses datangkan Scudetto untuk Inter Milan, dengan gelar top skor klub atas torehan 30 gol dari 44 pertandingan.

Atas kecemerlangannya, ia ditebus Chelsea dengan mahar £ 97,5 juta atau sekitar Rp. 1,9 Trilliun dari tim raksasa Italia tersebut.

Striker Chelsea Belgia Romelu Lukaku bersiap untuk menembak ke gawang ketika bek Arsenal Spanyol Pablo Mari (2n L) mencoba untuk memblokir selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Chelsea di Stadion Emirates di London pada 22 Agustus 2021/Hasil Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris, Gol debut Lukaku dan kecerdasan Reece James bawa tim tamu menang 0-2 (JUSTIN TALLIS / AFP)

Tanpa basa-basi, Lukaku langsung memakai nomor punggung 9 untuk tim yang bermarkas di Stamford Bridge itu.