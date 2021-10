Susunan Pemain & Link Streaming Barcelona vs Dynamo Kyiv di Liga Champions Malam Ini, Ansu Fati Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Barcelona vs Dynamo Kyiv di Liga Champions via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV, Ansu Fati main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Barcelona vs Dynamo Kyiv di laga Liga Champions, Rabu (20/10/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Memphis Depay dan Ansu Fati main.

Dalam 2 laga awal Liga Champions musim ini, Barcelona selalu menelan kekalahan identik.

Usai disikat Bayern Munchen 0-3 di Camp Nou, Blaugrana asuhan Ronald Koeman takluk dari tuan rumah Benfica 3-0 di Estadio da Luz, Lisbon.

Saat ini, Barcelona menghuni dasar klasemen Grup E. Kubu Camp Nou bahkan ada di belakang lawannya kali ini, Dynamo Kyiv yang sudah punya 1 angka.

Padahal, syarat untuk lolos ke 16 besar UCL adalah finis minimal sebagai runner-up grup.

Misi bangkit di Liga Champions dengan menekuk Dynamo Kyiv cukup terbuka bagi Barcelona.

Melirik performa teraktual, Blaugrana baru saja menghajar Valencia 3-1 di Liga Spanyol pada Senin (18/10), lalu.