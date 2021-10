Kecup Mesra Tangan Via Vallen, Ini Penampilan Chevra Papinka Duet Lagu Beta Janji Beta Jaga

Via Vallen dan Chevra Papinka dalam video klip Beta Janji Beta Jaga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Serasi dalam balutan busana serba putih, pedangdut Via Vallen tampak cantik dengan dressnya bersama Chevra Papinka yang terlihat tampan dengan pakaian dan sepatunya. Chevra mengecup mesra tangan sang penyanyi dangdut asal Sidoarjo itu.

Itu adalah satu adegan yang ada di video klip baru Via Vallen dan Chevra Papinka.

Pasangan kekasih Via Vallen dan Chevra Yolandi kembali merilis video klip baru mereka judul lagu Janji Putih atau Beta Janji Beta Jaga pada Rabu (20/10/2021) di kanal youtube Via Vallen Official.

Sebagai pasangan kekasih yang sama-sama berlatar belakang dari industri musik, Via Vallen dan Chevra sang vokalis band Papinka itu kompak berkarya bareng.

Keduanya kompak untuk menuangkan isi hati dan bakat bernyanyi yang dimiliki satu sama lain ke video klip di lagu Janji Putih ciptaan Maxy Makailipessy tersebut.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id, Kamis (21/10/2021) Via Vallen pada Rabu (20/10/2021) mempromosikan vidoe klip itu melalui instagram pribadinya @viavallen.

"Tunggu Jam 7 malam ini, di youtube “ Via Vallen Official ", " tulis Via Vallen dalam caption.

Video klip itu mereka ambil di tepi pantai.

Pemandangan sejuk dengan deburan ombak di pesisir pantai menambah syahdu penampilan mereka di video klip yang sudah ditonton oleh ratusan pasang mata itu.

Via dan Chevra saling menebar kemesraan.