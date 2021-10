Lyodra Musisi Muda Wakil Indonesia di Ajang MTV EMA 2021, Pernah Juara di Ajang Sanremo Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID- Indonesia patut berbangga. Satu musisinya yakni Lyodra Ginting mewakili Indonesia di ajang bergengsi MTV Europe Music Awards (EMA) 2021.

Lyondra merupakan satu-satunya perwakilan musisi Indonesia dalam ajang musik bergengsi tesebut.

Tak hanya itu Lyodra Ginting juga masuk nominasi di kategori Best Southeast Asia Act.

Penyanyi yang juga bisa berakting ini mulai digemari warga Indonesia karena lagu-lagunya.

Masuknya Lyodra Ginting sebagai satu perwakilan Indonesia di MTV EMA 2021 melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @lyodraofficial.

Lyodra Ginting (IG @lyodraofficial)

"I'm so happy to announce that I'm an EMA Nominee! Head on over to mtvema.com now and to vote!" tulis Lyodra.

Lantas siapakah Lyodra Ginting?

Lyodra merupakan juara ajang pencarian bakat Indonesia Idol musim kesepuluh.

Ia lahir di Medan pada 21 Juni 2003 lalu.

Lahir dari pasangan Simar Ginting dan Natalia Johana Beru Tarigan, bakat bernyanyi Lyodra sudah muncul sejak kecil.