Pakai Saldo ATM Ruben Onsu Untuk Beli Tiket Pesawat, Kelakuan Betrand Peto Jadi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan selebritis Ruben Onsu dan Sarwendah tengah berbahagia pasalnya sebentar lagi akan merayakan ulang tahun pernikahan yang k-8, tepatnya pada Jumat 22 Oktober 2013 mendatang.

Putra sulung mereka, Betrand Peto Putra Onsu memberikan hadiah spesial untuk orangtuanya yakni tiket liburan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tiket itu rupanya dibeli memakai uang pribadi Betrand Peto, aksinya memicu reaksi Sarwendah.

Sang bunda jadi menyentil isi Saldo ATM.

Baca juga: Pulang ke Rumah, Betrand Peto Dapat Perlakuan Begini dari Dua Putri Ruben Onsu dan Sarwendah

Baca juga: Respons Asli Ayu Ting Ting Saat Ditelpon Sahrul Gunawan Terungkap, Ruben Onsu Pun Beri Semangat

Dari penelusuran Banjarmasinpost.co.id dalam kanal youtube The Onsu Family tayangan video Kamis (21/10/2021) pada video berjudul 'Hadiah Spesial Anniversary Ayah Bunda ke-8 Tahun, LIBURAN!'.

"I have something for you bunda, " kata Betrand Peto yang sudah semakin fasih berbahasa Inggris.

Sebuah kotak hitam dengan simpul pita merah diserahkan kepada Sarwendah dan Ruben Onsu.

Langsung saja kotak itu mereka buka. Tampak kertas yang dilipat dan diikat pita diambil Ruben dari dalam kotak itu.

"Tiket pesawat, " teriak Betrand Peto.

Remaja 16 tahun itu memang sudah berencana ingin menghadiahkan tiket pesawat untuk kedua orangtuanya.