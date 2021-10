Susunan Pemain & Link Streaming Persik vs Persipura di Liga 1 Malam Ini, Tak Live Indosiar

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Persik vs Persipura di Liga 1 2021 via Live Streaming OChannel tak Siaran Langsung Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Persik vs Persipura di laga lanjutan Liga 1 2021, Kamis (21/10/2021) tak tayang via Siaran Langsung Indosiar gratis dan via Live Streaming Indosiar. Racikan Jacksen F Tiago.

Siaran Langsung Liga 1 2021 antara Persik Kediri vs Persipura Jayapura via Live Straming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar pukul 18.15 WIB.

Link Live Streaming Persik vs Persipura ini tak bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Jacksen F Tiago sedang mempersiapkan timnya.

Duel Persik Kediri vs Persipura Jayapura di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar.

Persipura tak ingin kembali terpleset seperti menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 1-3 pada pertandingan sebelumnya.

Sebelum takluk dari Persebaya, Persipura juga mengalami kekalahan dari Persita Tangerang, Persela Lamongan, dan Arema FC.

Tim asuhan Jacksen F Tiago ini baru meraih satu kemenangan dari tujuh laga yang dilakoni di Liga 1 2021-2022 dan membuatnya berada di posisi ke-15.

Diyakini, tim berjuluk Mutiara Hitam bertekad untuk memperbaiki rentetan hasil nagatifnya ketika menghadapi Persik.

Sayangnya, lini depan sedikit keropos, semenjak ditingalkan Ramai Rumakiek dan Gunansar Mandowen yang membela timnas Indonesia dan lanjut ke timnas U-23 Indonesia.

Tak hanya itu, Persipura juga tidak bisa diperkuat bek tengah andalan, Israel Wamiau, sebab harus menjalani larangan bermain setelah dikartu merah kala lawan Persebaya.