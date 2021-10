Hadiah Ultah dari Syahrini Penuhi Halaman Rumah Hotman Paris, Bandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Merayakan ulang tahun ke-62, Hotman Paris mendapat hadiah dari Syahrini dan Aisyahrani yang memenuhi halaman rumahnya.

Kerap membantu Syahrini dan Reino Barack sebagai kuasa hukum, Hotman Paris memang dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan pasangan suami istri tersebut.

Tak jarang keduanya saling menyempatkan waktu berkumpul untuk bersilaturahmi atau sekedar mengirimkan hadiah.

Seperti ketika Hotman Paris tengah merayakan ulang tahunnya pada Rabu (20/10/2021) lalu.

Sebelumnya terlihat melalui akun instagram pribadinya, Incess mengunggah foto kebersamaannya dengan pengacara nyentrik tersebut sambil memberikan ucapan selamat.

"Panjang umur Bang @hotmanparisofficial,sehat bahagia makin sukses disayang semua orang," tulis Incess.

Selain menghaturkan doa, ternyata Syahrini juga mengirimkan serangkaian hadiah ke rumah Hotman Paris.

Lewat unggahan di akun instagram miliknya, Jumat (22/10/2021) Hotman Paris terlihat memamerkan bunga anggrek putih berukuran raksasa yang dikirimkan oleh Syahrini dan Aisyahrani di kediamannya.

"Selamat pagi, good morning, bangun pagi keluar pintu eh dapat kiriman bunga anggrek dari Syahrini Aisyahrani woah kakak beradik, Syahrini Aisyahrani The Princess, okay white anggrek kesukaan Hotman Paris, thank you Syahrini god bless you ayo kita berdoa sama - sama umur panjang,' tutur Hotman.

Tampak dalam foto tersebut teras rumah Hotman Paris sampai terlihat sesak lantaran besarnya rangkaian bunga anggrek yang dikirimkan Incess.