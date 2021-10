Jadwal Liga Inggris Mulai Malam Ini Live SCTV & Mola TV, Man United vs Liverpool, Chelsea & Man City

Jadwal Liga Inggris mulai malam ini via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV, Manchester United vs Liverpool, Chelsea dan Manchester City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris atau Premier League pekan ini menghadirkan beberapa laga menarik untuk disaksikan. Laga dimulai pada Sabtu (13/10/2021) dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Ada bigmatch Manchester United Vs Liverpool, selain itu Chelsea & Manchester City juga main.

Siaran Langsung Liga Inggris memasuki pekan ke sembilan dan bakal dibuka dengan pertandingan Arsenal Vs Aston Villa, Brentford Vs Leicester dan Brighton Vs Manchester City yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV.

Selain Manchester United Vs Liverpool dan Chelsea Vs Norwich, semua laga di Jadwal Liga Inggris semua bisa ditonton via Live Streaming Mola TV. Namun belum ada konfirmasi laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

Memasuki pekan kesembilan EPL, persaingan di puncak klasemen semakin sengit. Terutama setelah tim-tim papan atas kompak meang di pekan kedelapan kemarin.

Laga terpanas tentu saja big match Manchester United Vs Liverpool.

Manchester United (Man United) akan menghadapi laga sulit pada pekan ke-9 Liga Inggris dengan melawan Liverpool. Legenda MU justeru unggulkan The Reds.

Duel Manchester United (Man United) vs Liverpool pekan ke 9 Liga Inggris 2021-2022 akan berlangsung pada Minggu, (24/10/2021) pukul 22.30 WIB di Old Trafford.

Legenda Man United, Paul Scholes lebih mengunggulkan Liverpool pada duel pekan ke 9 Liga Inggris dengan fakta dan alasannya dari hasil laga terakhir Man United di Liga Champions.

Kemenangan Man United atas Atalanta dini hari tadi di Liga Champions menjadi modal penting pasukan Ole Gunnar Solskjaer. Namun jalannya pertandingan menjadi kritikan serius oleh Legenda Man United, Paul Scholes.

Kemenangan itu menjadi modal penting setelah MU kalah 2-4 dari Leicester City di pekan ke-8 Liga Inggris.