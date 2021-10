Live Streaming TV Online Indosiar, Madura United vs Persija di Liga 1 2021, Pukul 20.45 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Link Live Streaming Madura United vs Persija di laga Derby Jatim pada Jadwal Liga 1 2021, Jumat (22/10/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Rafael da Silva vs Marko Simic.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Madura United vs Persija Jakarta via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.45 WIB.

Link Live Streaming Madura United vs Persija ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Rafael da Silva vs Marko Simic.

Duel Persebaya Madura United vs Persija Jakarta di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tak di Indosiar.

Duel pekan 8 tersebut berlangsung di Stadion Moh. Subroto, Magelang, dan diprediksi akan berlansung sengit.

Performa bomber Persija, Marko Simic, sedang menjadi sorotan.

Pemain asal Kroasia itu baru mengemas tiga gol selama 7 kali penampilan di Liga 1 2021.

Pada musim sebelumnya, ia mampu membukukan 28 gol di Liga 1 2019 dan 18 gol untuk edisi 2018.

Selama musim ini, Simic sebenarnya selalu tampil sebagai salah satu tumpuan utama lini depan. Perannya tidak pernah tergantikan dengan selalu dipasang sejak menit awal dalam 7 laga.

Dalam laga terbaru Persija, Simic belum mampu mengantarkan kemenangan bagi tim ibu kota tersebut pada saat meladeni Arema pada Minggu (17/10).