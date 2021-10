Postingan Ria Andrews Saat Dituding Gantikan Celine Evangelista, Imbas Video Mesra Stefan William

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru saja bercerai dengan Celine Evangelista, kini Stefan William akui kedekatannya dengan seorang blogger cantik bernama Ria Andrews.

Setelah hampir satu tahum dikabarkan pisah rumah, Celine Evangelista dan Stefan William akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Keduanya dinyatakan resmi berpisah usai selama kurang lebih 5 tahun berumah tangga pada Senin, (18/10/2021) lalu.

Meski baru saja dinyatakan sebagai seorang duda, Stefan santer dikabarkan telah memiliki sosok kekasih baru.

Hal ini terungkap setelah beredarnya video yang memperlihatkan kemesraan Stefan dengan seorang wanita blasteran yang disinyalir adalah sosok Ria Andrews.

Di tengah hebohnya isu sebagai pengganti Celine Evangelista di hati Stefan William, postingan Ria Andrews pun menyita perhatian

Pasalnya dilansir melalui unggahan story di akun instgram miliknya @riaandrews, Kamis (21/10/21) tampak wanita berdarah Inggris tersebut memposting sebuah kalimat bijak.

Postingan Ria (instagram@ria.travelwithmeri)

"Surround your self with people who make you happy. People who make you laugh. Who help you when you're in need. People who genuinely care. They are the ones worth keeping in your life. Everyone else is just passing through,"

Yang memiliki arti,

"Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membuat mu bahagia. Orang yang membuatmu tertawa. Yang membantu kamu ketika kamu membutuhkan. Orang yang benar-benar peduli. Mereka adalah orang-orang yang layak dijaga dalam hidup Anda. Orang lain hanya berlalu,"