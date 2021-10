Prediksi Susunan Pemain Bali United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2021, Spasojevic vs Ndouassel

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Bali United vs Bhayangkara di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar, Ilija Spasojevic dan Ezechiel Ndouassel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Bali United vs Bhayangkara FC di Jadwal Liga 1 2021, Sabtu (23/10/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Adu tajam Ilija Spasojevic dan Ezechiel Ndouassel.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Bali United vs Bhayangkara FC via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.30 WIB.

Link Live Streaming Bali United vs Bhayangkara FC ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Ilija Spasojevic dan Ezechiel Ndouassel main.

Duel Bali United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tak di Indosiar.

Baca juga: LINK Nonton TV Online Persib vs PSS Sleman di Liga 1 Malam Ini Live Indosiar, Ezra Walian Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Madura United vs Persija Jakarta di Liga 1, Marko Simic Main

Baca juga: LINK Live Streaming Timnas Indonesia vs Nepal? Mulai Jam 19.00 WIB, Tak Siaran Langsung TV Nasional

Jalannya pertandingan dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan live streaming Vidio.

Kedua kesebelasan sama-sama ingin bangkit dari kekalahan yang dialami pada pekan sebelumnya.

Di matchday 7 lalu, Bhayangkara FC takluk di tangan Persib Bandung dengan 2 gol tanpa balas, sementara Bali United kalah dari tuan rumah PSM dengan skor 2-1.

Saat ini, The Guardian duduk di urutan kedua klasemen Liga 1 2021, dengan 16 poin.

Mereka tergeser oleh PSIS yang sukses meraup poin penuh saat melawan Barito Putera, Rabu (20/10) kemarin.

Sementara itu, Bali United tertahan di urutan 6 klasemen.