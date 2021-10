Preview Chelsea vs Norwich City Liga Inggris Link Live TV Online Mola, Lukaku & Werner Cedera

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah preview, head to head Chelsea vs Norwich City DI Liga Inggris. Simak juga Link Live Streaming untuk menonton pertandingan ini.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris Chelsea vs Norwich City adalah pada Sabtu (23/10?2021) tayang mulai jam 18.30 WIB di TV Online Mola TV.

Pertandingan Liga Inggris Chelsea vs Norwich City tak Siaran Langsung SCTV tapi hanya via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja.

Link Live Streaming Chelsea vs Norwich City bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Baca juga: Live Streaming TV Online Indosiar, Madura United vs Persija di Liga 1 2021, Pukul 20.45 WIB

Baca juga: Prediksi, Live SCTV & Streaming Brighton vs Manchester City di Liga Inggris, Foden-Grealish Main

Chelsea akan menjamu tim terbawah Norwich City pada pertandingan berikutnya di Liga Inggris.

Norwich belum mencatatkan kemenangan di liga sejauh ini dan harus mulai memenangkan pertandingan jika ingin menghindari kekalahan musim ini.

Hasil imbang berturut-turut telah menghidupkan kembali harapan mereka untuk bertahan hidup dan mereka pasti akan mengambil peluang melawan the Blues yang perkasa.

Pemenang Liga Champions UEFA saat ini sedang dalam kondisi gembira. Tim asuhan Thomas Tuchel saat ini berada di puncak klasemen dan harus mempertahankan tempat mereka asalkan mereka mengklaim tiga poin melawan Canaries.

Ekspresi pelatih Chelsea Thomas Tuchel saat timnya mencetak gol ke gawang Manchester City pada babak Final Liga Champions 2020/2021 di Stadion Do Dragao Minggu (30/5) dini hari WIB (Instagram @chelseafc)

Tetapi untuk memperburuk situasi, baik Romelu Lukaku dan Timo Werner tertatih-tatih keluar dari lapangan dalam kemenangan 4-0 mereka melawan Malmo di Liga Champions.

Tuchel kemudian mengkonfirmasi pergelangan kaki Belgia terkilir dan perlu waktu untuk pulih.