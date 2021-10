Siaran Langsung & Live Streaming Timnas Indonesia vs Nepal Laga Persahabatan di Mana? Ini Kata PSSI

Siaran Langsung & Live Streaming Timnas Indonesia vs Nepal Laga Persahabatan Jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 di Mana? Ini Kata PSSI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Nepal di laga persahabatan jelang Kualifikasi Piala Asia u-23 2022 digelar, Jumat (22/10/2021) namum belum tentu Siaran Langsung Indosiar. Witan Sulaeman dan Bagus Kahfi kemungkinan main.

Siaran Langsung laga persahabatan jelang Kualifikasi Piala Asia antara Timnas Indonesia vs Nepal U-23 ini belum tahu bisa diakses via Live Streaming TV Online atau Siaran Langsung TV Nasional mana. Namun pastinya laga dimulai pukul 19.00 atau 20.00 WIB. PSSI akhirnya memberikan keterangan resmi.

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Nepal ini belum tentu bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Bagus Kahfi dan Witan Sulaeman kemungkinan starter.

Duel Timnas Indonesia vs Nepal U-23 di laga persahabatan jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 tidak dapat diakses via Live Streaming TV Online dan Live Streaming Indosiar atau Siaran Langsung TV Nasional manapun.

Skuad U23 Indonesia dan Nepal menggelar laga uji coba internasional untuk persiapan sebelum tampil di Pra Piala Asia U-23 atau Kualifikasi AFC Cup U-23 2022 pada akhir Oktober 2021 ini.

Timnas Indonesia U23 tergabung di Grup G yang tinggal menyisakan Australia setelah Cina dan Brunei Darussalam memutuskan undur diri.

Ada pun tim nasional Nepal U23 berada di Grup B dan bakal bersaing dengan tiga kontestan yang cukup kuat yakni Iran, Lebanon, dan Tajikistan yang sekaligus bertindak sebagai tuan rumah untuk kualifikasi Grup B dan Grup G.

Di laga uji coba sebelumnya, Indonesia mampu menaklukkan Tajikistan dengan skor 2-1.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari PSSI maupun federasi sepak bola Nepal (ANFA) maupun dari pihak stasiun televisi nasional apakah pertandingan antara Timnas U23 Indonesia vs Nepal akan disiarkan langsung televisi atau tidak.

Jika berkaca kepada pertandingan uji coba sebelumnya yakni antara Timnas Indonesia U23 vs Tajikistan, laga tersebut tidak disiarkan melalui televisi maupun live streaming alias digelar secara tertutup atas permintaan kedua belah pihak.