BERLANGSUNG! Link Nonton TV Online Chelsea vs Norwich di Liga Inggris Live Mola TV, Lukaku Absen

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Chelsea vs Norwich di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV, Romelu Lukaku absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Chelsea vs Norwich City di Liga Inggris, Sabtu (23/10/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku absen.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Norwich City via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 18.30 WIB dan saat ini sedang berlangsung.

Link Live Streaming Chelsea vs Norwich City bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Romelu Lukaku tak main.

Duel Chelsea vs Norwich City di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Line Up & Link Nonton TV Online Chelsea vs Norwich di Liga Inggris Jam 18.30 WIB, Lukaku Absen

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Brighton vs Man City di Liga Inggris Live SCTV & Mola TV, Jack Grealish Main

Baca juga: Prediksi & Line Up Inter Milan vs Juventus di Liga Italia Live RCTI & BeIN Sports, Chiesa Main

Baca juga: Susunan Pemain Barcelona vs Real Madrid Duel El Clasico Liga Spanyol, Ansu Fati vs Vinicius Junior

Duel ini merupakan pertandingan pemuncak klasemen EPL lawan juru kunci. Dari segi produktivitas, kedua tim amat timpang.

The Blues melesakkan 16 gol dan baru kebobolan 3 gol alias surplus 13 gol.

Sebaliknya, Norwich baru bikin 2 gol dan sudah jebol 16 gol alias defisit 14 gol.

Akan tetapi, The Blues baru saja kehilangan 2 penyerang.

Romelu Lukaku dan Timo Werner cedera di laga terbaru saat Chelsea menang 4-1 atas Malmo di Liga Champions.

Kejadian itu menambah daftar cedera di lini depan, sebelumnya Cristian Pulisic juga lebih dulu menepi.