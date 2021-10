LIVE Indosiar ! Line Up & Link Streaming Bali United vs Bhayangkara FC di Liga 1 Pukul 18.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Bali United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2021 Pekan 9 Sabtu (23/10/2021) malam ini via Live Streaming Vidio.com.

Live Streaming TV Online Vidio.com menayangkan pertandingan Bali United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2021 akan tayang via Live Streaming Indosiar mulai pukul 18.30 WIB,

Link Live Streaming Bali United vs Bhayangkara FC tak hanya disaksikan via Siaran Langsung Indosiar, namun bisa juga diakses via Live Streaming Vidio.com tautan setelah berita ini.

Link Live Streaming TV Online Vidio.com bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Pertandingan penutup pekan kedelapan BRI Liga 1 2021 dijadwalkan mempertemukan Bali United vs Bhayangkara FC.

Perseteruan Bali United vs Bhayangkara FC berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (23/10/2021) malam ini.

Keseruan duel Bali United vs Bhayangkara FC dimulai pukul 20.45 WIB, Live Indosiar dan Vidio.com.

Dalam laga menghadapi Bhayangkara FC, Nadeo Agrawinata dapat kesempatan tampil debut mengawal gawang Bali United.

Kesempatan berdiri di bawah mistar gawang Bali United sangatlah terbuka bagi Nadeo Agrawinata pasca absennya sang kiper utama Wawan Hendrawan.

Nadeo Agrawinata saat menjadi penjaga gawang Tim Nasional Indonesia di SEA Games 2019. (KOMPAS.com/SUCI RAHAYU)

Nadeo Agrawinata dapat mengisi posisi Wawan Hendrawan yang sedang menjalani hukuman akumulasi kartu merah.