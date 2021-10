LIVE Mola TV! Line Up & Link Streaming Chelsea vs Norwich City di Liga Inggris Kai Harvertz Starter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Chelsea vs Norwich City di Liga Inggris, Sabtu (23/10/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Tergantung Kai Harvertz di depan.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Norwich City via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 18.30 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Norwich City bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, tergantung Kai Harvertz di depan.

Duel Chelsea vs Norwich City di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Duel ini merupakan pertandingan pemuncak klasemen EPL lawan juru kunci. Dari segi produktivitas, kedua tim amat timpang.

The Blues melesakkan 16 gol dan baru kebobolan 3 gol alias surplus 13 gol.

Sebaliknya, Norwich baru bikin 2 gol dan sudah jebol 16 gol alias defisit 14 gol.

Akan tetapi, The Blues baru saja kehilangan 2 penyerang.

Romelu Lukaku dan Timo Werner cedera di laga terbaru saat Chelsea menang 4-1 atas Malmo di Liga Champions.

Penyerang Chelsea asal Jerman Timo Werner (kiri) bersaing dengan gelandang FC Porto Wilson Manafa selama pertandingan sepak bola perempat final leg pertama Liga Champions antara FC Porto vs Chelsea FC di stadion Ramon Sanchez Pizjuan di Sevilla pada 7 April 2021. (CRISTINA QUICLER / AFP)

Kejadian itu menambah daftar cedera di lini depan, sebelumnya Cristian Pulisic juga lebih dulu menepi.