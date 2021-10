Prediksi, Jadwal & Link Nonton Streaming Barcelona Vs Real Madrid El Clasico Live TV Online Bein 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain (line up) dan Live Streaming Barcelona vs Real Madrid di laga El Clasico Liga Spanyol 2021-2022 di Camp Nou, Minggu (24/10/2021) via Live Streaming Bein Sports 1. Ansu Fati vs Karim Benzema

Pertandingan terbesar di La Liga akan menggemparkan dunia sepak bola akhir pekan ini saat Barcelona berhadapan dengan Real Madrid di Camp Nou pada hari Minggu.

Saingan tradisional Spanyol sedang dalam masa transisi saat ini dan akan bertekad untuk membuktikan keberanian mereka dalam permainan ini.

Real Madrid telah cukup mengesankan di bawah Carlo Ancelotti dan membuat kegaduhan melawan Shakhtar Donetsk pada hari Selasa.

Los Blancos memang memiliki beberapa masalah pertahanan yang harus diselesaikan saat ini dan harus dalam kondisi terbaiknya di pertandingan ini.

Barcelona, ​​di sisi lain, sebagian besar telah berjuang di bawah Ronald Koeman dan gagal membangun kemenangan beruntun yang khas sejauh musim ini.

Raksasa Catalan telah berhasil dua kemenangan berturut-turut setelah jeda internasional, bagaimanapun, dan akan perlu untuk melangkah pada hari Minggu.