Prediksi Line Up AS Roma vs Napoli di Bigmatch Liga Italia Besok, Racikan Jose Mourinho

AS Roma mengalami turbulensi performa akhir-akhir ini. Dari 7 pertandingan teraktual di semua ajang, Giallorossi telah menelan 4 kekalahan dan baru mengantongi 3 kemenangan.

Teranyar, skuad asuhan Jose Mourinho takluk di tangan klub asal Norwegia Bodø/Glimt.

Tak tanggung-tanggung, Tammy Abraham dan kolega kalah telak dengan skor 6-1.

Sebaliknya, Napoli sebagai calon lawannya sedang dalam kondisi on fire.

Kemenangan 3-0 atas Legia Warsawa pada Jumat (22/10) kemarin menandai rekor kemenangan beruntun mereka yang ke-3.

Tak hanya itu, Partenopei juga berambisi menjaga tren positifnya di Serie A lewat laga besok malam.