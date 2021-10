Prediksi Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris, Live SCTV Adu Hebat Ronaldo vs Salah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan susunan pemain (line up) dan Live Streaming Manchester United vs Liverpool di laga Liga Inggris, Minggu (24/10/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo dan Mo Salah siapa striker paling tajam.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester United vs Liverpool via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via SCTV (free to air bukan Live Streaming SCTV ) pukul 22.30 WIB.

Link Live Streaming Manchester United vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Cristiano Ronaldo dan Mo Salah siapa striker paling tajam.

Duel Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via SCTV (free to air bukan Live Streaming SCTV ).

Baca juga: Jadwal Bola Malam Ini Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia Via RCTI, Indosiar & live streaming

Baca juga: Prediksi, Jadwal & Link Nonton Streaming Barcelona Vs Real Madrid El Clasico Live TV Online Bein 1

Dua tim paling sukses bangsa ini, Manchester United dan Liverpool, bertemu di Old Trafford dengan dua gelombang yang sangat kontras.

Kemenangan United 3-2 atas Atalanta di Liga Champions akan dipandang sebagai kemenangan mutlak.

Sebaliknya itu telah diposisikan dalam konteks klub yang mengalami krisis identitas, dikemudikan oleh seorang manajer yang tampaknya keluar dari kedalamannya dan diselamatkan oleh seorang superstar tua Cristiano Ronaldo yang kehadirannya mengganggu struktur anggota skuad lainnya.

Liverpool juga menang 3-2 pertengahan pekan, mengalahkan juara Spanyol Atletico Madrid jauh dari rumah.

Mohamed Salah (dua kari kiri) merayakan golnya bersama rekan satu timnya pada laga pekan ke-8 Liga Inggris yang mempertemukan Watford vs Liverpool di Stadion Vicarage Road, Sabtu (16/10/2021) malam WIB.(AFP/ JUSTIN SETTERFIELD) (Kompas.com)

Kemenangan itu, dijamin dengan dua gol dari pemain terbaik dunia Mohamed Salah, berarti pasukan Jurgen Klopp telah mencetak setidaknya tiga gol dalam delapan dari sembilan pertandingan terakhir mereka.

Pertahanan mereka masih goyah, dan Virgil van Dijk belum menemukan kembali kegigihan yang dia tunjukkan sebelum cederanya musim lalu, tetapi dengan tiga pemain depan Salah, Sadio Mane dan Roberto Firmino, yang dikalahkan jarang menjadi masalah.