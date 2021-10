Prediksi Susunan Pemain Marseille vs PSG di Jadwal Liga Prancis, Messi, Mbappe & Neymar Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Marseille vs PSG di Liga Prancis via Live Streaming Bein Sports 2, Live Steaming RCTI & Siaran Langsung RCTI, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Neymar main

Prediksi Susunan Pemain (Line Up) dan Live Streaming Marseille vs PSG di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Senin (25/10/2021). Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Neymar main.

Siaran Langsung Liga Prancis antara Marseille vs PSG dimulai pukul 01.30 WIB.

Link Live Streaming Marseille vs PSG pada Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Kylian Mbappe, Neymar dan Lionel Messi main.

Duel Marseille vs PSG di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

PSG saat ini memimpin klasemen sementara LaLiga Spanyol dengan mengumpulkan 27 poin dari 10 pertandingan.

Sementara Marseille berada di peringkat 3 dengan 17 poin dan masih memiliki 1 laga tunda yang belum dimainkan.

Meskipun secara kualitas pemain dan head to head, PSG lebih unggul, tetapi Marseille, juga menunjukkan progres yang bagus sejak ditangani oleh Peter Bosz, dan berpeluang untuk bersaing di papan atas.

Kendati demikian, upaya Marseille untuk mengumpulkan 3 poin di pekan ke-11 menghadapi Ligue 1 tidak akan mudah karena akan menghadapi PSG, yang sejauh ini tampil bagus di kompetisi domestik.

Tidak hanya itu, PSG disebut Mauricio Pochettino, telah menunjukkan permainan yang bagus di Liga Champion dengan menunjukkan karakter sebagai tim besar.

Mereka sukses menumbang RB Leipzig tengah pekan lalu setelah sempat tertinggal lebih dulu.