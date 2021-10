SESAAT LAGI Live SCTV! Link Streaming TV Online Brighton vs Man City Liga Inggris Jam 23.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Brighton vs Man City di Liga Inggris, Sabtu (23/10/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Jack Grealish main.

Melihat konsistensi permainan, prediksi Brighton vs Manchester City mengarah pada kemenangan tim tamu.

Di sisi lain, The Seagulls yang musim ini tampil melebihi ekspektasi dengan duduk di zona Liga Champions, berpotensi pula memberikan kejutan.

Man City bakal berharap tren positifnya di EPL berlanjut saat melawat ke markas Brighton.

Sejak ditumbangkan oleh Tottenham di laga pembuka Liga Inggris musim ini, The Citizens tercatat menang 5 kali dan seri 2 kali.

Konsistensi meraih hasil bagus bisa dilihat dari cara pasukan Pep Guardiola menang atas Burnley 2-0 pekan lalu.

Rentetan hasil mengesankan itu membuat Manchester City kini semakin dekat dengan puncak klasemen EPL.