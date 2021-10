Daftar Smartphone Tak Bisa Gunakan WhatsApp, Berikut Cara Cek Versi Android dan iOs

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu minggu lagi masuk 1 November 2021 dan bagi pengguna android dan Iphone bakal tak bisa menggunakan whatsapp.

Merk dan smartphone jenis apa saja yang bakal tak bisa mendapatkan aplikasi WhatsApp nantinya?

Diketahui, melalui rilisnya WhatsApp telah mengumumkan Operating System (OS) Android dan Apple yang tak akan lagi bisa menggunakan layanan mereka per 1 November 2021 mendatang.

OS Android yang tak bisa lagi menggunakan WhatsApp adalah sistem operasi 4.1 atau Jelly Bean.

Baca juga: Daftar Harga Smartphone Samsung Oktober 2021, Galaxy M22 Dijual dengan Harga Rp 2 Jutaan

Baca juga: Kenali Tablet iPad Mini Generasi 6, Berikut Sejumlah Harga iPhone September 2021

Sementara untuk Apple, OS yang tak bisa lagi menggunakan WhatsApp adalah iOS 9 ke bawah.

WhatsApp mulai kirimkan informasi ke pengguna melalui Status. (Tangkapan layar WhatsApp)

Nantinya, selama proses verifikasi, WhatsApp akan memberikan SMS atau telepon kepada para penggunanya.

Selain itu, WhatsApp juga menawarkan dukungan terbatas untuk pengguna Android dengan kartu SIM aktif dan tidak mendukung perangkat khusus Wi-Fi.

Dikutip dari entrepreneur.com, hal ini dilakukan WhatsApp untuk memfokuskan upayanya pada smartphone generasi terbaru dan menjamin layanan aplikasi yang lebih optimal.

Berikut daftar HP yang tak akan bisa lagi menggunakan WhatsApp per 1 November 2021, dilansir dari Tribunnews.com dengan judul Daftar HP yang Tak Bisa Lagi Pakai WhatsApp per 1 November 2021, iPhone 6S Plus Termasuk.

Baca juga: Paket Internet Murah Telkomsel, Paket Kuota Ketengan Aplikasi Mulai Rp 4.700

Samsung