LINK Streaming TV Online El Clasico Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol, Live Bein Sports 1

Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid & Live Streaming El Clasico di Liga Spanyol

Saksikan Live Streaming Barcelona vs Real Madrid di laga El Clasico Liga Spanyol, Minggu (24/10/2021) WIB. Vinicius Junior vs Ansu Fati.

Siaran Langsung El Clasico Liga Spanyol antara Barcelona vs Real Madrid mulai pukul 21.15 WIB.

Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) El Clasico Liga Spanyol, Ansu Fati dan Vinicius Junior main.

Duel Barcelona vs Real Madrid atau El Clasico Liga Spanyol.

El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid bukan lagi menjadi duel antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Era tersebut telah berakhir dan kali ini akan menjadi panggung bagi pemain-pemain muda dari kedua kubu.

Di pihak Barcelona, ada Ansu Fati, Pedri, hingga Gavi, yang bakal jadi tumpuan utama tim Catalan, sementara Real Madrid, akan mengandalkan Vinicius Junior, yang semakin matang.

Dikutip dari Marca, Barcelona memiliki 8 pemain yang lahir setelah tahun 2000, dalam skuad mereka, sementara Real Madrid memiliki 6 pemain dalam daftar skuad mereka.

Meskipun begitu, banyak pemain muda Barcelona yang diberi kepercayaan untuk tampil di kompetisi tertinggi.

Hal itu, berbeda dengan Real Madrid yang masih mengandalkan pemain-pemain berumur seperti Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos di lini tengah, serta Karim Benzema.