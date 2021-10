LIVE RCTI! Line Up & Link Streaming Inter Milan vs Juventus Liga Italia Malam Ini, Dzeko vs Morata

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Inter Milan vs Juventus di Liga Italia Serie A, Senin (25/10/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Persaingan striker Dzeko vs Morata.

Duel Inter Milan vs Juvenus di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Bentrokan besar di Serie A akhir pekan ini tersaji Inter Milan menjamu Juventus di San Siro.

Klub Turin adalah tim yang sedang naik daun dalam beberapa pekan terakhir dan harus memberikan tantangan keras kepada sang juara, yang akhir-akhir ini terlihat sedikit pucat.

Inter Milan akan menuju ke pertandingan hari Minggu dengan penuh percaya diri setelah mengklaim kemenangan pertama mereka di Liga Champions musim ini.

Gol dari Edin Dzeko, Arturo Vidal dan Stefan de Vrij membawa mereka menang 3-1 atas Sheriff Tiraspol.

Edin Dzeko dan Nicolo Barella dalam laga pra-musim Inter Milan vs Dynamo Kyev laga pra-musim Liga Italia Minggu (15/8) dini hari WIB (Instagram @inter)

Nerazzurri tidak lagi tak terkalahkan di Serie A setelah menderita kekalahan 3-1 dari Lazio terakhir kali meskipun memimpin melalui Ivan Perisic.

Meskipun itu hanya kekalahan liga pertama mereka musim ini, itu menyoroti beberapa inkonsistensi dalam beberapa pekan terakhir karena mereka hanya mengklaim satu kemenangan dari tiga pertandingan Serie A terakhir mereka.