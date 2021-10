Live RCTI +, Marseille vs PSG di Jadwal Liga Prancis, Trio Maut Messi, Mbappe & Neymar Styarter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Marseille vs PSG di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Senin (25/10/2021) malam ini via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Trio maut PSG Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Neymar starter.

Siaran Langsung Liga Prancis antara Marseille vs PSG dimulai pukul 01.30 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Marseille vs PSG pada Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. trio maut Kylian Mbappe, Neymar dan Lionel Messi starter.

Duel Marseille vs PSG di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Baca juga: LIVE RCTI! Line Up & Link Streaming Inter Milan vs Juventus Liga Italia Malam Ini, Dzeko vs Morata

Baca juga: LIVE RCTI! Line Up & Link Streaming Inter Milan vs Juventus Liga Italia Malam Ini, Dzeko vs Morata

Paris Saint-Germain bersiap menghadapi Le Classique yang sangat dinanti, saat mereka menghadapi Marseille pada hari Minggu.

Sepuluh pertandingan memasuki musim baru, Paris Saint-Germain menikmati awal yang fenomenal untuk kampanye Ligue 1 mereka.

Mereka memimpin klasemen dengan sembilan poin dan merupakan favorit yang tak terbantahkan untuk mendapatkan kembali gelar liga Prancis setelah kalah dari LOSC Lille selama kampanye 2020/21.

Namun, pada hari Minggu, mereka akan bersiap untuk ujian terberat di Ligue 1 sejauh ini, saat mereka melakukan perjalanan ke Stade Velodrome untuk menghadapi Marseille, rivalitas terkenal di Prancis yang dikenal sebagai Le Classique.

Neymar, Mbappe, dan Messi dalam pertandingan Club Brugge vs PSG pada fase grup Liga Champions di Jan Breydel Stadium, Kamis (16/9/2021) dini hari WIB.(AFP/KENZO TRIBOUILLARD) (Kompas.com)

Tuan rumah menuju pertandingan ini di posisi ketiga, tertinggal satu poin dari Lens yang berada di posisi kedua.

Tetapi mereka memiliki satu pertandingan di tangan, yang berarti kemenangan dapat membantu Marseille menutup jarak di puncak menjadi tujuh poin pada akhir pertandingan akhir pekan ini.

Berbicara tentang PSG, mereka telah pulih dengan baik sejak kekalahan mengejutkan 2-0 dari Rennes, setelah mengamankan kemenangan atas Angers dan RB Leipzig sejak itu.