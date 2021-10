LIVE Streaming TV Online Man United vs Liverpool Liga Inggris & Siaran Langsung SCTV, Ronaldo Main

Live Streaming Man United vs Liverpool di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & Siaran Langsung SCTV, Mo Salah dan Cristiano Ronaldo main

Kedua kubu sama-sama punya dorongan moral bagus jelang laga nanti. Man United dan Liverpool sukses meraup kemenangan dalam lanjutan jadwal Liga Champions (UCL) pekan ke-3.

Setan Merah sukses menaklukkan Atalanta dengan skor 3-2. Kemenangan tersebut sekaligus menyudahi tren buruk mereka sebelumnya: tidak pernah menang di 2 laga beruntun semua kompetisi.

Sementara itu, kubu Liverpool punya rekor lebih mentereng. Kemenangan 2-3 atas Atletico Madrid di pekan ke-3 UCL memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 14 di semua ajang, sejak awal musim dimulai.

Pertarungan antara klub tersukses Liga Inggris atau juga disebut North-West Derby, akan jadi salah satu duel paling sengit musim ini.

Sejauh ini, Man United telah mengoleksi total 20 trofi EPL, sementara Liverpool masih membuntuti dengan raihan 19 gelar.

"Itu fakta, sejarah antara klub, persaingan, dan semua trofi yang telah dimenangkan kedua tim ini. Ini pertandingan besar," terang Ole Gunnar Solskjaer mengomentari rivalitas Man United dan Liverpool.