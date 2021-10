Malam Penutupan 1st SKFRC 2021, The Best Captain Diraih PT Putra Perkasa Abadi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Event 1st South Kalimantan Fire And Rescue (SKFRC) resmi berakhir, Minggu (24/10/2021) pukul 20.00 Wita.

Bertempat di Ballroom Hotel Dafam Q Mall, Jalan A Yani Km 36, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Even 1st SKFRC 2021 yang ditutup Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar ini turut dihadiri Kepala ESDM Kalsel H Isharwanto, Secretary Of BOD IFRC Irwan Hakim, Ketua Panitia 1st SKFRC, Sujarwo, Ketua Dewan Director of Board (BOD) Indonesia Fire and Rescue Competition (IFRC) Lydia Herdiani, peserta dan lainnya.

Sebelum dilakukan penutupan, di hari terakhir peserta mengikuti seminar yang diberikan pemateri dari para Assesor.

Penutupan 1st South Kalimantan Fire and Rescue (SKFRC) yang diadakan Basarnas Banjarmasin, PT Putra Perkasa Abadi raih The Best Captain yang menerima penghargaannya dalam acara di Ballroom Hotel Dafam Q Mall, Jalan A Yani Km 36, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (24/10/2021) malam. (BANJARMASINPOST.CO.ID/SITI BULKIS)

Gubernur yang diwakili Sekda Roy Rizali Anwar mengapresiasi penyelenggara event 1st SKFRC tersebut.

"Ini sangat bagus untuk menguji ketangkasan, kesigapan serta kecakapan para peserta yang berasal dari tim penyelamat yang ada di perusahaan," ucapnya.

Dengan berakhirnya event ini, diharapkan para peserta kedepan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat, sehingga kapanpun diperlukan bisa membantu melakukan penyelamatan, khususnya di wilayah Kalsel.

Mengenai event serupa akan diadakan lagi, dengan menggandeng para relawan di Kalsel, dikatakannya bahwa hal ini akan dipertimbangkan lagi. "Untuk hal tersebut akan dipertimbangkan," ujarnya.

Penyerahan plakat oleh Ketua Panitia 1st South Kalimantan Fire and Rescue (SKFRC), Sujarwo, kepada para sponsor saat acara penutupan di Ballroom Hotel Dafam Q Mall, Jalan A Yani Km 36, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (24/10/2021) malam. (BANJARMASINPOST.CO.ID/SITI BULKIS)

Ia menyebut, di Kalsel memang memiliki banyak relawan yang dengan sigap hadir membantu.

Dalam penutupan tersebut, diumumkan pula pemenang dari empat challenge yang diadakan, yaitu Road Accident Rescue diraih PT Sungai Danau Jaya, PT Putra Perkasa Abadi dan PT Antareja Mahada Makmur.

Untuk teknik High Angle Rescue diraih tim dari PT Putra Perkasa Abadi, tim PT Tunas Inti Abadi.

Sedangkan The Best Tim Spirit diraih tim PT Borneo Indobara, kemudian The Best Captain diraih tim PT Putra Perkasa Abadi dan pemenang lainnya.

Peserta event 1st South Kalimantan Fire and Rescue (SKFRC) yang diadakan Basarnas Banjarmasin mengikuti seminar yang diberikan pemateri dari para asesor, Minggu (24/10/2021). (BANJARMASINPOST.CO.ID/SITI BULKIS)

Masih di malam penutupan event 1st SKFRC 2021, disematkan pula plakat kepada beberapa sponsor yang mendukung terlaksananya event ini. (AOL/*)