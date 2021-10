Prediksi Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol, Adu tajam duet Fati-Depay vs Benzema-Vinicius

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain (line up) dan Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid di laga El Clasico Liga Spanyol 2021-2022 di Camp Nou, Minggu (24/10/2021) via Live Streaming Bein Sports 1. Adu tajam duet Fati-Depay vs Benzema-Vinicius.

El Clasico pertama musim ini ada di sini saat Barcelona bersiap untuk menyambut rival bebuyutannya Real Madrid ke Camp Nou pada Minggu sore.

Barcelona sedang melalui masa yang penuh gejolak saat ini, dengan awal musim 2021/22 jauh dari periode yang mudah bagi mereka.

Sementara kepergian Lionel Messi selalu membuka jalan bagi ketidakstabilan dalam pengaturan tim utama, masalah keuangan akan membutuhkan waktu untuk menghilang.

Sejauh menyangkut hasil, Blaugrana saat ini berada di urutan ketujuh di tabel La Liga, terpaut dua poin dari tim tamu mereka pada hari Minggu, Real Madrid.

Laga El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona di Stadion Santiago Bernabeu, Maret 2020. (DOK. LALIGA) (Kompas.com)

Namun, kemenangan berturut-turut dalam seminggu terakhir ini telah mengurangi beberapa tekanan besar pada Ronald Koeman.

Real Madrid, di sisi lain, sebagian besar cukup baik di awal musim 2021/22.