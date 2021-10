Prediksi Susunan Pemain Persipura vs Barito Putera di Liga 1, Momen Reuni Jacksen F Tiago

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Persipura vs Barito Putera di Liga 1 2021 tak via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Persipura vs Barito Putera di Jadwal Liga 1 2021, Senin (25/10/2021). Reuni Jacksen F Tiago

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Persipura Jayapura vs Barito Putera pukul 15.15 WIB.

Jacksen F Tiago menyiapkan strategi khusus.

Duel Persipura Jayapura vs Barito Putera di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tak di Indosiar.

Laga kali ini boleh dikatakan sebagai duel dua tim pesakitan.

Bagaimana tidak, baik Persipura Jayapura maupun Barito Putera saat ini sama-sama berada di zona merah.

Siapapun yang menang, berpeluang naik ke posisi yang lebih aman.

Tapi tim yang kalah, maka akan semakin terperosok di dasar klasemen, dan tentu terancam degradasi.

Setelah menang 2-1 atas Persiraja Banda Aceh, Persipura pun tak pernah menang dalam empat laga berikutnya.

Saat ini tim asal Papua itu hanya mengoleksi lima poin.