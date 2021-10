Seminar ICWEB, 89 Presenter Presentasikan Penelitian Di Antaranya Kura-kura Kepala Semangka

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat (FMIPA ULM) Program Studi Biologi mengelar The 2nd International Conference on Tropical Wetland Biodiversity and Conservation (ICWEB), Sabtu (23/10/2021).

Tema yang diangkat, Enhancing Education and Research in Tropical Wetland Biodiversity and Konservasi untuk Pembangunan yang Lebih Baik.

Koordinator Program Studi Biologi FMIPA ULM, Dr. Gunawan, MSi, mengatakan, seminar internasional ini merupakan suatu ajang dan momen bertukar informasi antara peneliti nasional dan internasional tentang pengelolaan lahan basah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Seperti diketahui, Kalsel memiliki luas lahan gambut yang luas dan belum dimanfaatkan secara maksimal," katanya.

Melalui seminar ini ada pertukaran informasi tentang penelitian terkait lahan basah di Kalsel khususnya dan Indonesia secara umum.

Tim Program Studi Biologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat (FMIPA ULM), Kalimantan Selatan. (ANNI)

Lahan basah, ungkap Gunawan, memiliki banyak potensi, termasuk hewan, tumbuhan serta mikroba. Bila semua bisa di dokumentasikan dengan baik dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia.

Misalnya, untuk tumbuhan bisa digunakan obat dan mikroba dapat digunakan untuk menyuburkan lahan gambut untuk mempercepat pertumbuhan tanaman.

Ditambahkan Ketua Panitia Pelaksana yang merupakan dosen FMIPA ULM sekaligus Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana ULM, Anni Nurliani, SSi, MSc, PhD, seminar ini diikuti 161 peserta dari empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, India dan Belanda.

Ini merupakan seminar internasional yang kedua kali menggagas tema meningkatkan pendidikan dan penelitian khususnya di bidang lahan basah.

"Lahan basah ini bila digali banyak yang bisa di ambil, terutama keaneka ragaman hayatinya. Dan keaneka ragaman hayati yang ada di sini berbeda dengan di daerah lain, seperti spesies lainnya," urainya.