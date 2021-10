Jadwal Liga Inggris Pekan Ini, Tottenham Vs Man Utd, Man City, Liverpool & Chelsea juga Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 10 dimulai pada akhir pekan ini via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Ada beberapa laga yang jadi perhatian yakni Tottenham Hotspur Vs Manchester United, Newcastle Vs Chelsea, Liverpool Vs Brighton dan Manchester City Vs Crystal Palace.

Pertandingan Liga Inggris 2021/2022 dapat disaksikan melalui live streaming tv online di www.mola.tv tak via Live Streaming SCTV. Partai bigmatch EPL (English Premier League) musim ini adalah Tottenham Hostpur. Daftar paket dan cara nonton live streaming mola tv ada di artikel ini.

Ada beberapa laga yang dihelat di hari pertama pada Jadwal Liga Inggris, Sabtu (30/10/2021) dan berlangsung sehari kemudian. Semuanya tayang via Live Streaming Mola TV, dua di antaranya tayang via Siaran Langsung SCTV.

Dalam jadwal Premier League pekan 10 via Live Streaming TV Online di www.mola.tv itu, ada big match Tottenham Hostpur Vs Manchester United. Beberapa laga tersebut kick-off mulai pukul 22.30 WIB. Cek cara nonton live streaming tv online mola tv tapi tak via Live Streaming SCTV. Dan daftar paket lengkapnya di artikel ini.

Dari beberapa laga di pekan ke 10 hanya laga Tottenham Hotspur Vs Manchester United yang menarik peratian.

Selain sama sama tim besar, kedua tim baru saja mengalami kekalahan di pekan sebelumnya.

Tottenham Hotspur takluk atas tuan rumah West Ham dengan skor tipis 1-0.

Pertandingan digelar di Stadion Olimpiade London, Minggu (24/10/2021) malam WIB.

Kedua tim bermain sengit dan terbuka sejak awal pertandingan. Tanguy Ndombele dijatuhkan Kurt Zouma di kotak penalti, tapi wasit tak memberikan tendangan 12 pas untuk Tottenham berdasarkan pertimbangan Video Assistant Referee (VAR).

Harry Kane mencetak dua gol untuk menyelamatkan Tottenham Hotspur dari kekalahan di kandang Everton pada laga lanjutan Liga Inggris, Sabtu (17/4/2021) dini hari WIB. (AFP/PETER POWELL)

West Ham membobol gawang Tottenham melalui Michail Antonio. Striker 31 tahun tersebut menyambut bola sepak pojok Aaron Cresswell menjadi gol. 1-0 tuan rumah memimpin.