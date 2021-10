Diminta Gantikan Chef Juna, Lord Adi Ungkap Fakta Jika Jadi Juri MasterChef Indonesia Season 9

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah terkenal meski hanya di peringkat 3, kini Lord Adi diminta menggantikan Chef Juna menjadi juri MasterChef Indonesia Season 9.

Bahkan, permintaan ini dilontarkan langsung Chef Juna pada pria bernama asli Suhaidi Jamaan itu.

Pengakuan Lord Adi dilontarkan kepada Wibhi yang dikutip dari kanal YouTube MNCTV Official yang diunggah 25 Oktober 2021.

Dikatakan Lord Adi, Chef Juna bahkan berulang kali meminta dirinya untuk menjadi pengganti juri di MasterChef Indonesia.

“Chef Juna tuh sejak adegan Luit, memang sudah sering ngomong gitu kan (gantiin),” ungkapnya.

“Minta tolong, bisakah Adi gantikan saya?” tuturnya sambil menirukan apa yang Chef Juna minta.

Menurut Lord Adi, permintaan tersebut diutarakan karena Chef Juna ingin pensiun dari MasterChef Indonesia.

“Saya ingat kan dia ingin retire (pensiun) itu semua kan,” bebernya.

Tidak langsung dijawab, Lord Adi mencoba untuk memikirkan permintaan Chef Juna tersebut.

“Saya said (bilang) lah, let me think about it (dipikirkan dulu),” ucapnya.

