Hasil USG Terlihat Jelas, Aurel Hermansyah Sebut Calon Bayinya Fotocopy Atta Halilintar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil USG calon bayi Atta Halilintar dan Aurel hermansyah terlihat semakin jelas meski baru memasuki kandungan usia ke lima. Atta bahkan langsung mengunggahnya ke Instagram.

Aurel pun sempat menyebut calon bayinya itu fotocopy dari suaminya, yakni Atta Halilintar.

@aurelie.hermansyah - Plekk papa nyaaa bangetttt. Mamanya ga kedapetan gpp

Seperti diketahui, Atta Halilintar dan Aurel hermansyah sebentar lagi akan menjadi orang tua.

Menginjak usia 5 bulan kini kandungan Aurel Hermansyah.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sudah siapkan nama untuk buah hati. (Instagram @attahalilintar)

Bulan Februari 2022 menjadi prediksi Aurel akan melahirkan.

Belum lama ini Aurel menjalani USG.

Pada momen itulah wajah buah hatinya mulai terlihat jelas.

Atta bahkan langsung mengunggahnya ke Instagram.

Ia turut menambahkan backsound lagu milik Maher Zain berjudul For The Rest Of My Life.