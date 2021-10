LINK Nonton TV Online AC Milan vs Torino Live Streaming Liga Italia di Bein Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming AC Milan vs Torino di Liga Italia Serie A, Rabu (27/10/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +.

AC Milan harus berjuang untuk dua kemenangan terakhir mereka saat mereka membalikkan defisit dua gol melawan Hellas Verona di pertandingan kandang terakhir mereka untuk menang 3-2 dengan tiga gol babak kedua.

Pelatih kepala Stefano Pioli berbicara kepada media sebelum pertandingan dan mengungkapkan harapannya bahwa itu akan menjadi pertandingan yang sulit melawan Granata, yang telah mengalami perombakan besar dalam beberapa bulan terakhir.AC Milan akan meraih kemenangan kesembilan Serie A musim ini dalam pertandingan liga kesepuluh mereka saat menyambut Torino ke San Siro pada Selasa malam.

Milan juga belum terkalahkan di Serie A musim ini (M8 S1 K0; gol 22-9). Sementara itu, Torino baru menang tiga kali (M3 S2 K4; gol 12-10).

Akhir pekan kemarin, Milan cukup bersusah payah untuk mengalahkan sembilan pemain tuan rumah Bologna dengan skor 4-2. Rafael Leao dan Davide Calabria masing-masing menyumbang satu gol, Ismael Bennacer memberi kontribusi satu gol dan satu assist, sedangkan Zlatan Ibrahimovic 'memborong' satu assist, own goal, dan gol.

Zlatan Ibrahimovic berselebrasi usai mencetak gol pada laga Sassuolo vs AC Milan di Stadion Mapei, Rabu (22/7/2020) dini hari WIB. (AFP/GETTY IMAGES/ALESSANDRO SABATINI)

Di laih pihak, Torino sukses memutus tren buruk mereka. Sempat melalui empat laga beruntun tanpa kemenangan (M0 S2 K2), Torino akhirnya bisa bangkit dengan memukul sang tamu Genoa 3-2 lewat gol-gol Antonio Sanabria, Tommaso Pobega, dan Josip Brekalo.

Milan kini telah menyamai perolehan poin Napoli. Tertahannya Napoli 0-0 di markas AS Roma membuat kedua tim kini sama-sama memiliki 25 poin di peringkat satu dan dua.